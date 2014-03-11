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إطلاق حملة "إجازة وشغل بمصر" لتنشيط السياحة وتشغيل الشباب

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إطلاق حملة "إجازة وشغل بمصر" لتنشيط السياحة وتشغيل الشباب إطلاق حملة "إجازة وشغل بمصر" لتنشيط السياحة وتشغيل الشباب

دشن عدد من شباب الخريجين والعاملين فى السياحة فكرة جديدة لجذب السائحين إلى خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت مسمى حملة "إجازة وشغل بمصر".

وقال بهاء بدارى، أحد الشباب المؤسسين للفكرة، إنها تأسيس مشروع تسويق مباشر بمصر يحمل اسم Marketers، لإنعاش حركة السياحة وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أن فكرة المشروع تقوم على تسويق منتج سياحى لمدة 4 أيام/ 3 ليالى بأحد المنتجعات المصرية، ويقوم المشترك بشراء الخدمة السياحية والاستفادة منها، بالإضافة إلى أنه فى حالة إقناع شخص آخر بشراء الخدمة يحصل المشترك الأول على عمولة نقدية مباشرة، وبعد تحقيق عدد معين من المشتركين الجدد يحصل على مرتب ثابت لمدة عام بمجرد استكماله للعدد المستهدف.

كما يحصل المشترك على دورة تدريبية فى التسويق "لزيادة قدرته التسويقية للخدمة"ومعلومات وكتب إلكترونية عن التسويق والبيع الاحترافى.

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