"رسالة" تكرم 400 مسنة خلال عيد الأم تحت شعار "رد الجميل"

تنظم جمعية رسالة الخيرية فعاليات الاحتفال بعيد الأم بشكل مختلف فى هذا العام، بحفل تحت اسم "حفلة رد الجميل"، وسيتم خلاله تكريم 400 مسنة.

ويضم الحفل عددا من الفقرات الفنية، وبحضور عدد من الشخصيات العامة، وينتهى بسحب عمرة لعدد من المسنات، ومن المقرر أيضا أنه سيتم عمل قوافل لعدد من المسنات فى القرى العشوائية لإيفاء متطلباتها وقوافل توعية ببر الوالدين، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 10 آلاف عباءة.

وتنتهى فعاليات الاحتفال بتنظيم زيارات وعمل حفلات لعدد من دار المسنات فى مختلف محافظات مصر.