الخدمة المدنية تدعو 80 مرشحاً لمفاضلة الدبلومات لمراجعتها

دعت وزارة الخدمة المدنية (80) مواطناً من حملة الدبلومات دون الجامعية ممن تمت مطابقة بياناتهم في مفاضلة 19/2/1431ه، لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 17-5-1435ه، لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم على موقعها الالكتروني اصطحاب الوثائق عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة لاستكمال إجراءات الترشيح وهي:صورة شمسية حديثة مقاس 4*6، نسخة من المؤهل العلمي مع الأصل، نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل.

وأشارت الوزارة بأن من لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر ذلك عدولاً من المرشح عن الرغبة في التوظيف وسيتم ترشيح المتقدم الذي يليه بالترتيب.