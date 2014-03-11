فوز طالبات مدارس التربية النموذجية في المسابقة الدولية للأولمبياد الوطني «فرست ليغو»

فازت طالبات مدارس التربية النموذجية مجمع الريان للمرحلة الابتدائية بنات في المسابقة الدولية لبطولة الأولمبياد الوطني.

وفي تصريح لمشرفة المرحلة الأستاذة مريم الدهش.

قالت كان لنا شرف المشاركة وفخر الإنجاز وبتوفيق من الله نلنا فرحة الفوز في المسابقة الدولية لبطولة الأولمبياد الوطني للربوت (فرست ليغو) فقد حققت طالباتنا فوزاً مهما بمهارة (أفضل قيم أساسية) وأثبتن أنهن قدوة في المهارات التالية:

(الاستكشاف، الكفاءة، روح الفريق، التكامل، الفاعلية، الكفاءة، القيام بالعمل، التضمين، الاحترام والتعاون).

ونفذت المسابقة يوم الاثنين 2/5/1435ه بإشراف إدارة الموهوبات بمنطقة الرياض في المتوسطة التابعة لجامعة الأميرة نورة.

والربوت: هي آلة ميكانيكية قادرة على الحركة تلقائياً وفق برامج حاسوبية داخل عقلها الالكتروني وتقني باللغة التشيكية العمل الشاق والعمل الإجباري بدأت الفكرة 1920م وانتشرت في كتب وأفلام الخيال العلمي وقدمت عبر السنوات أفكار وتصورات تخدم علاقة الآلة بالإنسان ففتحت أفاقاً كثيرة للمخترعين ليبتكروا ويطوروا.

ومن أهداف هذه المسابقة في مجال التعليم: هي تعزيز الثقة بالنفس والاهتمام بالبحث العلمي (الاستقصاء، الملاحظة، التجربة، التحليل)، بالإضافة لإيجاد بيئة مشجعة للطلبة لتطبيق مبادئ العلوم والرياضيات والبرمجة في حل المشكلات والتعاون.

وقد أعلنت هذا العام بداية التحدي بهدف تطوير روبوتات على أساس أداء المهام المعقدة في الكوارث، أي سيكون عملها الإغاثة بدل الإنسان باستخدام الأدوات اليدوية القياسية التي يستخدمها الإنسان في المركبات للتنقل بين الحطام وفتح الأبواب المغلقة واختراق جدار خرساني وللتخفيف من معاناة الناس في هذه الحالات.

وسعت المدرسة للمشاركة في المسابقة بخطى حثيثة لتنمية أداء الطالبات وتعويدهن على مهارات التفكير المتقدمة.

وشجعت إدارة المدارس مشكورة هذه المشاركة بقيادة الأستاذ منصور القباع حيث قدم الدعم المادي والمعنوي للمنفذات وهن:

(أرين الشويمان، عبير الغنام، ليان الشدوخي، دانة الشهري) والمشجعتان: ريما العيسى، ليان الشهري، والمعلمتان اللتان بذلتا جهوداً جبارة ومخلصة في تدريب الطالبات على الإصدار جديد من الربوتات من نوع EV وتميزن بهن:أ. عبير السحيم، أ. ريم الركبان.

وباسمي كمديرة المرحلة الابتدائية وباسم جميع منسوبات المرحلة اتوجه بالشكر الجزيل للإدارة العامة لمجمع الريان متمثلة بالأستاذة منصور القباع وللإدارة العامة للمدارس وعلى رأسها مدير عام المدارس الأستاذ خالد الخضير ونائبه الأستاذ إبراهيم الدرع على كل ما بذلوه من دعم مادي ومعنوي للوصول إلى القمة في كل مجال.