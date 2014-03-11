الجحدري يشكر القيادة على تعيينه وكيلاً مساعداً للتعليم الموازي بالرابعة عشرة

عبر الأستاذ شافي بن علي بن عايض الجحدري عن شكره وتقدير للقيادة الرشيدة على تعيينه على وظيفة (الوكيل المساعد للتعليم الموازي) بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة التربية والتعليم. وقال الجحدري: يسرني أن أرفع شكري وتقديري لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- على هذه الثقة الكريمة.

كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم ولمعالي النواب على هذه الثقة الغالية التي ستكون بلا شك دافعاً لي لمزيد من العمل المتميز لخدمة الدين ثم المليك والوطن.