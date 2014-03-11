استشاري المخ والأعصاب العتيبي يزور مستشفى الرس

ضمن برنامج التعاون الصحي المشترك بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ومستشفى الرس العام يقوم الدكتور فيصل العتيبي استشاري جراحة المخ والأعصاب بزيارة لمستشفى الرس العام يوم الخميس القادم الموافق 12/5/1435ه لمدة يوم واحد للكشف على عدد من الحالات التي تم تجهيزها من قبل أخصائي المخ والأعصاب بالمستشفى الدكتور طه علي.

والجدير ذكره أن الدكتور العتيبي يعد من خيرة الأطباء في هذا المجال على مستوى المملكة.

وقدم مدير القطاع الصحي بمحافظة الرس الأستاذ حسين إبراهيم العوض جزيل الشكر والتقدير للقائمين على خدمات التعاون الصحي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على جهودهم المبذولة ومساهمتهم في خدمات المرضى بمحافظة الرس وتوفير عناء السفر إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.