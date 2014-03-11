محكمة استئناف الرياض تصدر 17 ألف قرار العام الماضي

أصدرت محكمة استئناف الرياض (17274) قراراً من خلال جميع دوائرها الجزائية والحقوقية ودوائر الأحوال الشخصية والدوائر الخماسية لعام 1434ه.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة العدل أن قرارات محكمة استئناف الرياض الصادرة من الدوائر الجزائية بلغت (8003) قرارات، بينما بلغت قرارات الدوائر الحقوقية (5227) قراراً، فيما وصل عدد قرارات دوائر الأحوال الشخصية (2666) قراراً، وبلغ إجمالي قرارات الدوائر الخماسية (1378) قراراً.

وذكر تقرير محكمة استئناف الرياض أن عدد القرارات المصدقة (7546) قراراً بنسبة بلغت 43.7% من إجمالي القرارات، كما بلغت القرارات التي عليها ملاحظة (8902) قرار بنسبة قدرت ب 51%، وقدرت قرارات النقض بواقع (263) قراراً فيما تصادق ونقض (14) قراراً آخر والتمس (547) قراراً، وحكم لقرارين.

وبين تقرير استئناف الرياض أن أعلى الشهور التي أصدرت فيها القرارات من خلال جميع الدوائر التابعة لها هو شهر جمادى الآخر بواقع بلغ (1949) قراراً، جاء بعدها شهر رجب مسجلاً إصدار (1875) قراراً، ثم شهر ربيع الثاني سجل (1742) قراراً، تبعه شهر صفر سجل إصدار (1645) قراراً، تلاه شهر جمادى الأولى مسجلاً (1615) قراراً، جاء بعده شهر ذي القعدة بواقع (1456) قراراً، وسجل شهر شعبان (1420) قراراً ثم تتابعا شهر محرم وشهر شوال مسجلان (1306) قرارات صدرت من قبل كافة دوائر محكمة الاستئناف ، تبع تلك الاشهر شهر ربيع الأول الذي أصدرت قرارات فيه تبلغ (1206) قرارات، ثم شهر ذي الحجة بواقع (929) قراراً، وسجل شهر رمضان المبارك أقل إصدار للقرارات بلغت (825) قراراً.

يجدر الذكر أن محكمة استئناف الرياض تعمل بها سبع دوائر جزائية، وسبع دوائر حقوقية، ودائرتين للأحوال الشخصية، ودائرتين خماسية. وتعمل محاكم الاستئناف بالمملكة على إعادة النظر في القضايا المهمة التي تتعلق بتطبيق الحدود كما تعيد النظر في القضايا التي لم يقتنع أصحابها بالأحكام الصادرة فيها وتعد المحاكم سجلات خاصة عن القضايا توضح كل التفاصيل عن القضية وعن جهتها وكيفية الاستئناف فيها.