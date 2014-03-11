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تعرابت: لا نشعر بخوف من مواجهة أتلتيكو في ملعبه

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تعرابت: لا نشعر بخوف من مواجهة أتلتيكو في ملعبه تعرابت: لا نشعر بخوف من مواجهة أتلتيكو في ملعبه

روما، (إفي): قال المغربي عادل تعرابت لاعب وسط ميلان الإيطالي إن فريقه كان يستحق الفوز بملعبه سان سيرو في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي على أتلتيكو مدريد الذي خرج منتصرا بنتيجة 1-0.

وصرح اللاعب الذي سيواجه فريقه أتلتيكو الإسباني غدا في مباراة الاياب بملعب فيسينتي كالديرون لقناة النادي الإيطالي "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز في سان سيرو، كان من الممكن أن تنتهي المباراة لصالحنا بهدفين نظيفين ولكن التوفيق لم يقف بجانبنا".

وتابع تعرابت "على أي حال لا نشعر بخوف من مواجهة أتلتيكو، إنه فريق قوي ويحتل مركزا متقدما في الليجا، ولكن دوري الأبطال بطولة أخرى".

وأضاف اللاعب "في سان سيرو أظهرنا قدرتنا في السيطرة على المباراة، ولا أرى سببا يمنعنا من تكرار الأمر في ملعبهم".

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فيديو اليوم السابع