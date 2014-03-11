حقائق - بايرن يواجه ' عقدة إنجليزية ' مع أرسنال في ألمانيا

في دور الـ16 من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، نجح بايرن ميونيخ في الفوز على أرسنال 3-1 على ملعب الإمارات، وفي ألمانيا فاز المدفعجية بهدفين نظيفين .. وهي النتيجة التي يطمعهون في تحقيقها للتعويض .. فهل ينجح؟

يلتقي أرسنال مع مضيفه بايرن وهو متأخر بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب، ويحتاج لتسجيل مثلهما دون أن يتلقى أهدافا.

وتشير الحقائق التاريخية، إلى أن بايرن يعاني على ملعبه أمام الفرق الإنجليزية، كما أن أرسنال ينتعش في ألمانيا.

ويستعرض FilGoal.com حقائق توضح العقدة الإنجليزية

حقائق

- هذا هو الظهور السادس على التوالي لبايرن ميونيخ في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويعد خروجهم على يد إنتر ميلان في نسخة 2011 هي الوحيدة.

- بايرن تأهل لدور الـ16 بعد فوزه في خمس مباريات وهزيمة واحدة تصدر بها المجموعة في دور المجموعات بعد أن ضمن تأهله أمام مانشستر سيتي.

- هزيمة بايرن من سيتي كانت نهاية لرقم قياسي من الفوز المتتالي بـ10 مباريات، هذا الرقم بدأ بعد هزيمة بايرن أمام أرسنال على ملعبه بهدفين نظيفين، كما أنها هي الهزيمة الثالثة فقط في أخر 24 مباراة للعملاق البافاري على ملعبه في دوري الأبطال .. فاز في الباقي جميعا.

- هذه هي المواجهة الثالثة لبايرن مع منافس إنجليزي خلال 12 شهرا، بداية من مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي وفوزه 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء 2-2.

- خسر بايرن ميونيخ على ملعبه (أليانتس أرينا) في أخر مواجهتين أمام فرق إنجليزية، ولم يفز في ثالثة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة اللقب بركلات الترجيح.

- في مواجهات بايرن على ملعب ألياتنس أرينا مع الفرق الإنجليزية، فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 3 .. بشكل عام فاز 16 وتعادل 14 وخسر 12.

جوارديولا Vs فينجر

- بالنسبة لبيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لبايرن ميونيخ، فاز في مبارتين على أرسنال، تعادل في واحدة وخسر مثلها والتي كانت على ملعب المدفعجية في نسخة 2010/2011 بدور الـ16، وفي العودة عبر بنتيجة 3-1.

- أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال تأهل لدور الـ16 للعام الـ14 على التوالي، وفي النسخ الثلاثة الماضية ودع المدفعجية البطولة من هذا الدور.

- أرسنال فاز في ثلاثة مباريات بآخر خمس زيارات له لألمانيا، وانتهت المباراتين الأخرتين بالتعادل، فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 5 في ألمانيا، وبشكل عام فاز 14، وتعادل 5 وخسر 10.

- في مباريات أرسنال بدور المجموعات للمجموعة السادسة خارج ملعبه، فاز أرسنال على مارسيليا وفاز على دورتموند ، وخسر من نابولي وهي الهزيمة الثانية له في أخر ثماني مباريات خاضها بالخارج.

- أخر مرة عبر أرسنال دور الـ16 كان أمام بورتو في عام 2010، بعد هزيمة الذهاب 2-1، وتعويضه في العودة 5-0.