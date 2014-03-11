' سيميوني أحدث قفزة في مستوى أتليتكو مدريد '

مدريد، (إفي): أكد الإسباني من أصل برازيلي دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد اليوم أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أحدث قفزة في المستوى منذ توليه قيادة الفريق.

وأوضح كوستا في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" : "بالنسبة لي، سيميوني كان هاما للغاية، بفضل رؤيته لكل مباراة، ودائما ما يعلمنا كيف نكافح من أجل كل مباراة كما لو كانت الأخيرة، وهذا الأمر لا ينطبق علي فقط، ولكن على كل اللاعبين".

وعن مسيرته التهديفية في دوري أبطال أوروبا، أكد اللاعب أنه يحاول التمتع بكل مباراة يخوضها وأنه يسعى دائما لتقديم أفضل ما لديه للفوز بالمباريات.

يذكر أن كوستا أحرز 5 أهداف في 4 مباريات شارك فيها خلال البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وأكد اللاعب على أهمية احترام ميلان الإيطالي الذي يواجهه الثلاثاء على ملعب فسينتي كالديرون في إياب ثمن نهائي التشامبيونز، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة صعبة، رغم الفوز ذهابا بهدف