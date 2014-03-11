حقائق - ميلان يتحدى تاريخه في إسبانيا .. وأتلتيكو لا يقهر

هزيمة ميلان بهدف في ملعبه بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد ليست فقط العائق الوحيد أمام الروسونيري، بل أن الفريق الإسباني يمتلك تأييدا تاريخيا.

فأتلتيكو عندما يحقق الفوز في لقاء الذهاب، لا يودع أي بطولة أوروبية، كما أن ميلان يواجه ذكريات أليمة في إسبانيا.

FilGoal.com يستعرض 10 حقائق تاريخية عن مواجهة الفريقين التي تقام الثلاثاء في إسبانيا:

- أتلتيكو مدريد فاز في 15 مباراة من آخر 16 لقاء خاضهم على ملعبه في بطولات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، وتشمل ثلاث انتصارات متتالية هذا الموسم بمرحلة المجموعات.

- الهزيمة الوحيدة لأتلتيكو مدريد على ملعبه في بطولات يويفا، كانت من روبن كازان 2-0 بدور الـ32 للدوري الأوروبي 2013.

- ميلان خرج من دوري أبطال أوروبا في البطولتين الماضيتين من الأراضي الإسبانية، أمام برشلونة في دور الـ16، ودور الثمانية.

- أخر أربع هزائم لميلان خارج ملعبه في البطولات الأوروبية كانت في إسبانيا، أمام برشلونة ومالاجا.

- أرقام ميلان خارج ملعبه أمام الفرق الإسبانية، فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 15 مباراة.

- الروسونيري لم يفز في أخر ست زيارات لإسبانيا، واخر فوز لميلان كان أمام ريال مدريد بعد هدف أليكساندر باتو في الدقيقة 88 خلال اللقاء الذي انتهى 3-2 بدور المجموعات.

- ميلان خسر أخر أربع مواجهات له بمرحلة خروج المغلوب أمام منافس إسباني، والتي تشمل خسارته من برشلونة موسم 2005-2006 بنصف النهائي، وديبورتيفو لاكرونا ربع نهائي 2003/2004.

- مواجهات أتلتيكو أمام الفرق الإيطالية على ملعبه، فاز في 5 وخسر في ثلاثة ولم يتعادل في أي واحدة.

- البشائر التاريخية لميلان ليست سعيدة، فهزيمته في الست مواجهات السابقة لم ينجح في تعويضها في العودة باستثناء مواجهة ساربروكن عام 1955/56 بكأس أوروبا، بعد خسارته 4-3 في إيطاليا ثم التعويض 4-1 في العودة.

- أتلتيكو عندما يفوز في مبارايات الذهاب بالمنافسات الأوروبية المختلفة، لم يخرج في كل المواجهات الـ19، حتى وإن فاز 1-0 فقط لابد أن يصعد.