مقذوفات من المدرجات توقف مباراة طرابزون وفينيرباهتشه في الدوري التركي

(إفي): تم ايقاف مباراة طرابزون سبور وفينيرباهتشه التي أقيمت مساء اليوم في اطار منافسات الجولة 24 من الدوري التركي بعد أن ألقت الجماهير فوارغ وحجارة على أرضية الملعب.

وبدأت الأحداث بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة، عندما أوقف حكم المباراة بولنت يلدريم اللقاء بسبب الفوارغ التي تم القائها من المدرجات.

وبعد عشر دقائق، تم استئناف المباراة، الا أن الحكم قرر ايقافها بشكل نهائي نتيجة استمرار القاء الفوارغ والحجارة على أرضية الملعب.

وكان فينيرباهتشه متصدر الدوري التركي، متقدما على أصحاب الأرض بهدف دون رد عندما تم ايقاف المباراة.