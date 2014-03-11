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37 ألف تذكرة في نهائي دوري أبطال اوروبا

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37 ألف تذكرة في نهائي دوري أبطال اوروبا 37 ألف تذكرة في نهائي دوري أبطال اوروبا

/ أ ش أ / تم تخصيص أكثر من ثلث تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم في لشبونة في مايو المقبل للمسؤولين والشركات الراعية.

وقال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين "ستطرح 37 ألف تذكرة في الاستاد الذي تبلغ سعته 61 ألف متفرج للجمهور."

وأضاف الاتحاد الاوروبي أن التذاكر المتبقية وعددها 24 ألفا ستذهب لصالح "اللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الاوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين وشركات البث ولخدمة برنامج الاستضافة التابع للشركات."

وسيحصل كل من الفريقين اللذين سيتأهلان للنهائي على 17 ألف تذكرة وستباع ثلاثة آلاف للمشجعين في مختلف أنحاء العالم من خلال موقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الاوروبي للعبة أن التذاكر ستتراوح بين 70 يورو قيمة تذاكر الفئة الرابعة و390 يورو للفئة الأولى بالإضافة لنسبة 20 يورو كتكاليف خدمة على كل طلب.

وحين تغلب بايرن ميونيخ على بروسيا دورتموند في النهائي باستاد ويمبلي اللندني الموسم الماضي خصصت 59 ألف تذكرة للجمهور و27 ألفا للمسؤولين والشركات الراعية.

ويأمل لويس فان غال مدرب هولندا ان يشارك أكبر عدد من اللاعبين الاسبان في نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم في 24 مايو المقبل حتى لا يكون هناك وقت طويل أمام إسبانيا للإعداد لمباراتهما في نهائيات كأس العالم في البرازيل في 13 يونيو .

وربما يضطر فيسنتي ديل بوسكي مدرب اسبانيا للانتظار لما بعد نهائي دوري ابطال اوروبا الذي سيقام في لشبونة عاصمة البرتغال لإعلان تشكيلته الاخيرة التي ستخوض النهائيات العالمية دفاعا عن اللقب بسبب وجود عدد من اللاعبين الاسبان في فرق مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ حامل اللقب.

وفي حالة تأهل ريال مدريد وبرشلونة للمباراة النهائية فان ذلك سيعني ارتباط 12 لاعبا إسبانيا أو ربما أكثر بهذه المباراة ومن بينهم لاعبو الوسط تشابي وتشابي الونسو واندريس انيستا وسيرجيو بوسكيتس وسيسك فابريغاس وحارسا المرمى ايكر كاسياس وفيكتور فالديس.

وفي مقابلة مع صحيفة ماركا الرياضية الاسبانية قال فان غال "ربما يحالفنا الحظ كثيرا ويكون لمنتخب اسبانيا عدد أكبر من اللاعبين في النهائي." وسيلتقي المنتخبان الاسباني والهولندي ضمن المجموعة الثانية في مدينة سالفادور في تكرار لنهائي كأس العالم الماضية في جنوب افريقيا في 2010.

وتضم المجموعة الثانية ايضا تشيلي واستراليا.

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فيديو اليوم السابع

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