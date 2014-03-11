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البدرى ينفي مفاوضات المريخ السوداني

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البدرى ينفي مفاوضات المريخ السوداني البدرى ينفي مفاوضات المريخ السوداني

القاهرة / أ ش أ / نفى حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، وجود أي مفاوضات بينه وبين إدارة المريخ السوداني لعودته لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال البدري فى تصريح للصحفيين إن صحفيًا سودانيًا أجرى اتصالاً هاتفيًا به أمس، وأكد له أن جمهور المريخ يطالب بعودته لقيادة الفريق، إلا أن البدرى اعتذر له وطلب منه نقل شكره العميق للجمهور السوداني على ثقتهم الكبيرة به، ولكنه مستمر مع الأوليمبي.

وأضاف المدير الفني أنه مرتبط بعقد مع المنتخب الأوليمبي، ومستمر فى منصبه لحين تحقيق الهدف الذى يرضيه وهو التأهل لأوليمبياد ريو دى جانيرو 2016، ولا توجد لديه نية لترك المنتخب نهائيًا.

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