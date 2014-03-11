وزير الرياضة: انتخابات الأندية فى موعدها .. والخلاف على الزمالك

/ أ ش أ / أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة إجراء الانتخابات فى مواعيدها المقررة، موضحا أن الخلاف فى الانتخابات يقتصر على نادى الزمالك، ورغبة ممدوح عباس فى عودة مجلسه مرة أخرى، مؤكدا أنه سينهى هذا الخلاف خلال الفترة المقبلة، وأن جميع الأندية ستخوض الانتخابات بما فيهم الزمالك، وستقرر الجمعية العمومية المجلس الأصلح من وجهه نظرها.

وأضاف "عبد العزيز فى تصريح للصحفيين "أنه على الجميع التكاتف للارتقاء بالرياضة ، نافيا ما تردد حول تقديمه استقالته من الوزارة، وقال أنه على جميع وسائل الإعلام أن تسلط الضوء على أبطال الرياضة وليس المسئولين".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن أزمة عدم وصول أوراق مرشحى النادى الأهلى إلى الجهة الإدارية حتى الآن أمر لا يمثل أزمة، وأنه سيحل الموضوع فى القريب العاجل من خلال التشاور مع الكابتن حسن حمدى رئيس النادى، وأعضاء مجلس إدارة النادى الأحمر، مؤكدا أن قانون الرياضة الجديد سيخرج إلى النور قبل نهاية شهر 5 المقبل، قبل بداية كأس العالم، وسيشارك فيه جميع عناصر الرياضة .