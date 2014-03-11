ليبيا تؤكد أن الناقلة النفطية الكورية الشمالية تحت سيطرة القوات البحرية

أكدت الليلة الحكومة الليبية المؤقتة إن “الناقلة النفطية الكورية الشمالية تحت سيطرة القوات البحرية و قوات الثوار وهي في طريقها إلى ميناء تسيطر عليه الحكومة”.

وقال وزير الثقافة الليبى حبيب الأمين في مؤتمر صحفي الليلة إن “الناقلة النفطية تحت سيطرة القوات البحرية و قوات الثوار “.

واضاف أن الناقلة محمية بالكامل من قبل القوات البحرية ، ولا أحد يستطيع الاقتراب منها ، مشيرا إلي أن القوة الموجودة التي تتبع المجموعة المسلحة والمسيطرة على الميناء حاولت القيام بمناوشات بإطلاق النار تجاه القوات البحرية وتم الرد عليهم سريعا ، ما أدى إلي توقفهم عن إطلاق النار.

وحذر الحبيب القوة الموجودة التي تتبع المجموعة المسلحة من أي إطلاق نار قد يؤدي إلي اضرار في المنشأت النفطية ما سيزيد من وضعهم السيئ أمام القانون الليبي مشيرا إلي أن هناك مؤسسات نفطية بها آبار وأدوات شديدة الانفجار .

وأشار الي ان هذه العملية تقوم بها الدولة الليبية من خلال وزارة الدفاع ورئاسة الاركان لآفتا الى أن الموقف الدولي يؤيد ماتقوم به ليبيا.

> أ ش أ