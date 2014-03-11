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والدة زينة: رئيس الحكومة قال لى "زينة زى حفيدتى"

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والدة زينة: رئيس الحكومة قال لى "زينة زى حفيدتى" والدة زينة: رئيس الحكومة قال لى "زينة زى حفيدتى"

قالت شيماء غزال، والدة الطفلة زينة ضحية الاغتصاب والقتل ببورسعيد، إنها قابلت المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ظهر أمس الأول وطالبته بتعديل قانون سن الرشد، لافتة إلى أنه رحب بها وطالبها بعرض تصورها عن هذا القانون ثم عرضه عليه، مؤكدة أنها سوف تقابل "محلب" ظهر الغد وفق الميعاد المحدد سلفاً لتقديم التصور الكامل عن القانون.

وأضافت "غزال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن رئيس أكد لها تضامنه التام مع قضية ابنتها، وتابعت قائلة" رئيس الوزراء قال لى أنا باعتبر زينة زى حفيدتى".

مشيرة إلى أن هذا اللقاء تم بعد أن أرسلت له برسالة عبر هاتفه الشخصى منذ 72 ساعة فقام بالرد عليها وحدد لها هذا اللقاء، مشددة على أنها سوف تستأنف على الحكم الصادر فى حق الجناة كونه لا يرضى الشعب المصرى ولم يأت وفق ما طلبت به من ضرورة إعدامهم.

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مصر 365

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