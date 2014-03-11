شيخ الطريقة العزمية يجدد موقفه الرافض للمجلس الاعلى للطرق الصوفية

جدد السيد علاء الدين ماضى ابو العزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية ورئيس الرابطة المصرية موقفه الرافض للمجلس الاعلى للطرق الصوفية واعتباره المجلس منحلا بموجب حكم المحكمة والذى احل أيضا رئيس المجلس عبد الهادى القصبى ، وعليه فليس هناك شيخ للمشايخ الصوفية ، مما يترتب عليه انه بعد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى الجديد فسيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم والذى سيكون شيخا لمشايخ الطرق الصوفية .

كما اكدت مشيخة الطريقة العزمية فى بيان لها الليلة أنه لا يعنيها على الإطلاق حبس عبد الهادى القصبى ،بشان الدعوة المقامة ضده لأن المجلس الاعلى للطرق الصوفية قد انحل بطبيعة الحال فى ديسمبر 2013 وبالفعل طلبت المشيخة العامة للطرق الصوفية من محافظة القاهرة إرسال أسماء المرشحين الجدد للانتخابات الجديدة .

واشار البيان الى أن القصبى لم يفعل القانون طيلة رئاسته لهذا المجلس المنحل ولم يتخذ أى إجراء قانونى ضد عضوين لم يحضرا جلسات المجلس لفترة طويلة على حد البيان

> وكان عبد الهادى القصبى والذى يشغل حاليا منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية قد اكد فى بيان سابق شرعية رئاسته للمجلس واستعداده لاجراء الانتخابات فى اى وقت فى الوقت الذى تشكك فيه الطريقة العزمية الصوفية فى رئاسته للمنصب ومازال هناك جدلا قانونيا بين الطرفين

> أ ش أ