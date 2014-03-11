نقابة أطباء السويس : لا يوجد منسقة للاضراب بالمحافظة

أصدرت نقابة الاطباء بالسويس بيان مساء اليوم يوضح أنه لا توجد طبيبة منسقة للاضراب بالمحافظة والمنوط له هذا الامر هو الدكتور حازم شوقي فقط وأن أدعاء البعض بغير ذلك هو مخالف لقرار النقابة بالمحافظة ولا يعترف به .

> أضاف البيان أن ما تردد أمس في وسائل الاعلام من تعسف مدير عام الشئون الصحية بالسويس ضد الطبيبة نهال ثابت و نقلها تعسفيا الى مركز طبي الاربعين لكونها منسقة الاضراب بالسويس هو كلام غير صحيح .

تابع البيان أن هناك وفد من النقابة قام بزيارة الى مدير عام الشئون الصحية بالسويس للتبين من مدى صحة الواقعة و قد تبين أن الطبيبة المذكورة كانت قد تقدمت بطلب بنقلها من مكان عملها الحالي و هو مركز طبي عرب المعمل لوجود خلافات في العمل مع مدير الادارة العاملة بها و لبعدها عن منزلها و طلبت نقلها الى وحدة السلام 1 لقربها من منزلها و نظرا لعدم احتياج وحدة السلام 1 لاطباء جدد فتم نقلها الى وحدة الاربعين لوجود عجز اطباء مع نقلها في اقرب فرصة الى وحدة السلام 1 بعد استلام دفعة التكليف الجديد .

واضاف البيان أنه قد صدر قرار النقل يوم 5 مارس و تم توقيعه من المدير العام يوم 6 مارس اي قبل ميعاد الاضراب بيومين و توضح نقابة أطباء السويس ان قرار نقل الطبيبة المذكورة ليس له علاقة بكونها منسقة للاضراب بالسويس كما ادعت ذلك .

تابع البيان أن النقابة تعلن ان المنسق الوحيد للاضراب بالسويس الان هو دكتور حازم شوقي عضو مجلس النقابة و هو المكلف بارسال البيانات و استقبال الشكاوى .