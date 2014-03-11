باسيل : لبنان نأى بنفسه عن موضوع المقعد السوري بالجامعة العربية

عاد الى بيروت، مساء اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل قادما من القاهرة بعد مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس الاول .

وقال باسيل لدى وصوله مطار بيروت “لقد اكدنا على موقع لبنان القريب من كل الدول العربية، وعلى فكرة ان لبنان يحيد نفسه عن المشكلات الخارجية، خصوصا المشكلات العربية العربية، وهذا الأمر ترجمناه بالنأي بلبنان عن قرار المقعد السوري (منح المعارضة مقعد دمشق بالجامعة العربية) على خلفية عدم التوافق السوري – السوري على هذا الموضوع، وبالتالي هذا الشيء ليس لمصلحة سوريا، سوريا الدولة والشعب وعلى هذا الاساس نأينا بلبنان عن هذا الموضوع”.

وقال باسيل: ” موضوع آخر كذلك حققناه هو تأكيد المؤكد للحق اللبناني بالمقاومة وبتحرير ارضه المحتلة ومواجهة اي اعتداء اسرائيلي، واهمية هذا الموضوع انه تم بحضور عربي كامل النصاب ما بين الدول العربية حتى التي لديها نظرة مختلفة عن الوضع اللبناني، انما كلها تبنت وايدت هذا المفهوم اللبناني لمقاومة ومواجهة اسرائيل.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا القرار إنطلاقة لنص لبناني مستوحى من النقاشات التي حصلت في لجنة البيان الوزاري وحائز على تأييد من الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام، وبتغطية عربية، اليوم نتمنى أن يمتد هذا المناخ على الداخل اللبناني وننتهي من هذا الجدل”.

وأشار إلى ان الدبلوماسية اللبنانية نجحت في استصدار قرار خاص بلبنان في موضوع النازحين السوريين، وتضمن مساعدة الدولة اللبنانية لتأمين حاجاتها لاغاثة النازحين، وايضا ضرورة عودة النازحين الى بلادهم في اسرع وقت ممكن”.

أ ش أ