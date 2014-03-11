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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي للإعلام»

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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي للإعلام» محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي للإعلام»

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام.

وينص القرار على إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة محمد إبراهيم محمود المحمود وعضوية كل من الشيخ فاهم سلطان خالد القاسـمي ونورة محمد هلال الكعبي ود. علي بن تميم ود. أمنيات محمد الهاجري وحارب مبارك عبدالله المهيري ود. جمال محمد عبدالحميد الحوسني وعارف حمد سيف العواني.

ونص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

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