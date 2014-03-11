سيف بن زايد يلتقي 7 طلاب استثنائيين

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه سبعة طلاب مواطنين استثنائيين في المرحلة الابتدائية متطلعين لامتلاك مؤهلات علمية لتحقيق أمانيهم وحلمهم الإيجابي في خدمة الوطن بمهن تخصصية مختلفة يتطلبها سوق العمل، وذلك ضمن مبادرة "حلمي حياتي" التي تندرج في إطار برنامج "خليفة لتمكين الطلاب" التابع لديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ووجه سمو الشيخ سيف بن زايد بإعداد دليل وطني شامل يكون نموذجا يطبق على مستوى الدولة يشرح نبذة عن إجراءات تطبيق المبادرة المجتمعية منذ البداية من الصف الأول الابتدائي إلى المرحلة الثانوية.

تشجيع

وشجع سموه الطلبة الاستثنائيين على مواصلة التفوق والتحصيل العلمي، متمنياً أن يراهم بعد سنوات كلا لدى التخصص العلمي الذي يحلم في دراسته مختاراً مهنة المستقبل ليسهم في خدمة وبناء وطننا الغالي.

وحضر اللقاء اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير والعقيد الدكتور الخبير إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب وعدد من الضباط..

كما حضر اللقاء حنان عبد الرحمن معلمة التربية الوطنية وهناء جاسم معلمة المصادر من مدرسة النخبة النموذجية للبنين في دبي وفاطمة الحمادي ولية أمر أحد الطلاب فضلاً عن الطلاب الذين كانوا يرتدون زي الحلم وهم الضابط الاستثنائي عبد الله عمر والطيار الاستثنائي إبراهيم حميد والطبيب الاستثنائي فهد محمد والمهندس الاستثنائي هشام محمد والمعلم الاستثنائي أسامة سامي والمحامي الاستثنائي حميد خليفة والاطفائي الاستثنائي سيف أحمد.

تمكين الطلاب

ومن جانبه قال اللواء النعيمي إن مبادرة "حلمي حياتي" مبادرة مجتمعية ناجعة تؤكد مدى ما يحققه برنامج "خليفة لتمكين الطلاب" من خدمة لهذه الفئة المستهدفة وبما يضمن وصول الأهداف التربوية والتثقيفية التي تعزز التعلم وحب وبناء الوطن، منوها بأن "حلمي حياتي" مشروع يسعى إلى تحقيق رؤية إماراتية لإعداد قيادات وكفاءات واعدة مستقبلاً.

وأضاف أن المبادرة تركز على التحفيز الذاتي ولها تأثيرات كبيرة على سلوكيات الطلبة وذلك لإعداد جيل وشعب طموح منذ نعومة أظفاره يسعى إلى تنمية الوعي لديه ولدى أسرته بأهمية وضع أهدافه المستقبلية والتخطيط لبلوغها منذ الطفولة فضلا عن تعزيز الرغبة لديهم بتنمية قدراتهم وليتمكنوا من تحقيق أحلامهم بجانب تدريبهم على أساليب التفكير الإيجابي واتخاذ قرارات صائبة تتناسب مع حاجاتهم وميولهم وقدراتهم واختيار مهنة المستقبل بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

ومن جانبه قال العقيد الدكتور الخبير إبراهيم الدبل إن المبادرة تقدم مجموعة من المهارات المعرفية والحياتية والتطبيقية التي تساعد الطالب أو الطالبة على تعزيز تصوراته وأحلامه حول مستقبله المهني عن طريق توفير مسارات وإمكانات ووسائل معينة تتضمن تكوين سلوكيات إيجابية موجهة نحو هدف الطفل وتتعلق بحلمه المستقبلي على أن تتضمن جميع هذه المهن التي يحلم بها الطفل ويتطلبها سوق العمل.

وأوضح أن رؤية المبادرة هي أن يكون لكل طالب مهنة فيما تمكن رسالة المبادرة الطلبة من تحقيق أحلامهم الوظيفية والمهنية التي تخدم رؤية ورسالة الدولة وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية تمكينا لخدمة الوطن والمواطن.