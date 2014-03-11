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حاكم الشارقة يبعث برقيات تعزية في وفاة الأمير عبد الرحمن آل سعود

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حاكم الشارقة يبعث برقيات تعزية في وفاة الأمير عبد الرحمن آل سعود حاكم الشارقة يبعث برقيات تعزية في وفاة الأمير عبد الرحمن آل سعود

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقيات تعزية ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، إلى كل من الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية الشقيقة والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وزير التربية والتعليم بالمملكة، والأمير بندر الفيصل بن عبد العزيز آل سعود والأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سعد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة في البرقيات عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر.

كما بعث كل من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة.

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