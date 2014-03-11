حاكم رأس الخيمة يعزي ناصر بن راشد المعلا في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، واجب العزاء والمواساة إلى الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ام القيوين الوطني، وإلى الشيخ أحمد بن راشد بن عبد العزيز المعلا مدير عام صناعات اسمنت ام القيوين، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتهما، وذلك بمنزل الشيخ ناصر بأم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، وعدد من الشيوخ والمعالي ورجال الأعمال والمواطنين.

حضر العزاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين وعدد من الشيوخ والمسؤولين.