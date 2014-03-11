سلطان القاسمي: «أميركية الشارقة» تعكس الامتياز

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة اجتماعاً لمجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة.

وعبر سموه في مستهل الاجتماع عن رضاه على التقدم الذي أحرزته أميركية الشارقة وقال إن الجامعة تسير في الطريق الذي رسمناه لها وإن خططها المستقبلية وتطويراتها تعكس التزامها بالسعي لتحقيق الامتياز الأكاديمي" وشكر سموه أعضاء مجلس الأمناء على تفانيهم في خدمة الجامعة.

وفي إطار آخر شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة وبحضور الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني بالمبنى الرئيس للجامعة مراسم توقيع اتفاقية بين الجامعة ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية لإنشاء كرسي أستاذية عيسى صالح القرق للدراسات الدولية ..

وصندوق عيسى صالح القرق الوطني للمنح الطلابية بإسهام سخي قيمته 10 ملايين درهم. وقع الاتفاقية عيسى صالح القرق والدكتور توماس هوكستيتلر مدير الجامعة بالوكالة وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة في الشارقة ومسؤوليها.

شكر وتقدير

وخلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة شكر الدكتور توماس هوكستيتلر مدير الجامعة بالوكالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه لأميركية الشارقة وأوضح الدكتور هوكستيتلر أن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه عددا من المسائل المهمة وأصدر قرارات ستمكن الجامعة من الاستمرار في طريق النجاح لتحقيق مهمة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

ووافق مجلس الأمناء على تغيير مسمى "كلية الإدارة و الأعمال" ليصبح "كلية إدارة الأعمال" ، وذكر أعضاء المجلس أن الاسم الجديد يحمل دلالة أعمق للتعبير عن دور الكلية الأكاديمي ورؤية الجامعة ومهمتها، كما وافق المجلس على تغيير مسمى "قسم التسويق" ليصبح "قسم التسويق ونظم المعلومات.

وعبر المجلس عن تقديره لعيسى صالح القرق لتقديمه دعما سخيا لصندوق وقف الجامعة سيخصص لتأسيس صندوق عيسى صالح القرق الوطني للمنح الطلابية إضافة إلى كرسي أستاذية عيسى صالح القرق للدراسات الدولية، وشكر المجلس أيضا مؤسسة المخزومي على جهودها القيمة في إنشاء صندوق منح مؤسسة المخزومي لريادة الأعمال في الصناعة.

وعبر مدير الجامعة الدكتور هوكستيتلر عن امتنانه وشكره العميقين لهذه اللفتة الكريمة من القرق فهي بالإضافة للإسهام العلمي المرموق لكرسي الأستاذية والإسهامات القيمة لمساندة الطلبة المتميزين بتوفير المنح لهم تضيف لهيئة التدريس اسماً بارزا في مجال العلاقات الدولية وإدارة الأعمال على حد سواء.

وأعربت الدكتورة ندى مرتضى نائبة مدير الجامعة لشؤون التطوير وعلاقات الخريجين عن شكرها العميق لهذه المبادرة القيمة التي تربط الجامعة بإحدى أهم الشخصيات الدبلوماسية الرائدة.