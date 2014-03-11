محمد بن راشد يستعرض علاقات التعاون مع وزيرة التجارة الخارجية الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر سموه في زعبيل صباح امس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بيني بريتزكر وزيرة التجارة الخارجية الأميركية التي تزور الدولة على رأس وفد رسمي وتجاري كبير. واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزيرة الأميركية علاقات التعاون التجاري والاستثماري وسبل رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والذي يصل حاليا 27 مليار دولار سنويا.

كما تطرق الحديث بين سموه وبريتزكر إلى موضوع الشراكة الاستثمارية وإيجاد مجالات جديدة لتحقيق هذه الشراكة خاصة على صعيد القطاع الخاص في البلدين.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء بفتح قنوات إضافية لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين مشيرا سموه إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين على مختلف المستويات.

وأشارت وزيرة التجارة الخارجية الأميركية إلى أنها تزور الدولة على رأس وفد تجاري واستثماري يمثل أكثر من عشرين شركة ومؤسسة من القطاع الخاص لإجراء لقاءات مع ممثلي القطاعين العام والخاص في الدولة وبحث إمكانات بناء شراكات استثمارية في شتى القطاعات منوهة بوجود نحو 30 ألف أميركي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات.

حضر اللقاء معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب روب والير القنصل العام الأميركي في دبي والوفد المرافق للوزيرة.