انتهاء أزمة محطة كهرباء السخنة وعودة العمل‎

أعلن مسئولو محطة كهرباء العين السخنة بالسويس ، عودة العمل للمحطة مساء اليوم الإثنين بشكل طبيعي بعد غلقها لمدة 5 ساعات من قبل عمال المقاول للمطالبة بالتعيين على قوة المحطة ووزارة الكهرباء .

ومن جانبه ، أضاف مسئولو المحطة فى تصريحات صحفية ، أن عدد من مسئولو محافظة السويس دخلوا فى مفاوضات مع العمال اليوم ، وتم انهاء الموقف ، واحتجاج العمال وعددهم 59 عامل على ان يتم البت فى مطالبهم من قبل وزارة الكهرباء .

كان العشرات من عمال شركات الانشاءات والمقاول بمحطة كهرباء العين السخنة نظموا خلال شهريين عدد من الأضرابات وغلق المحطة بالكامل ومنع دخول وخروج العمال والمهندسين مطالبين بالتعيين ، حيث تدخل مسئولو الجيش الثالث ووعدوا العمال بالتعيين والحديث مع وزير الكهرباء فى هذا الأمر .