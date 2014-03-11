استمرار حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان رغم سوء الأحوال الجوية

أكدت هيئة ميناء السد العالى شرق باسوان انها لم تتاثر على الاطلاق بسوء الاحوال الجوية والامطار الغزيرة التى تعرضت لها محافظة اسوان أمس حيث لم تتوقف الملاحة النهرية نهائيا بين مصر والسودان عبر مينائى السد العالى وحلفا بالسودان.

صرح بذلك أسعد عبد المجيد رئيس هيئة ميناء السد العالى باسوان وقال انه تم مساء اليوم اقلاع الباخرة النهرية ( سيناء ) من ميناء السد العالى متجهة الى ميناء حلفا بالسودان حيث كان على متنها 560 راكبا من المصريين والسودانيين وعدد من الجنسيات الاخرى.

واضاف ان الميناء النهرى باسوان استقبل السبت الماضى 444 راكبا قدموا من السودان كانوا على متن الباخرة النهرية “ساق النعام” مشيرا الى ان حركة السفر والملاحة النهرية ونقل الركاب والبضائع بين مصر والسودان تسير بشكل طبيعى.