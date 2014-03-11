محمد يوسف: أرفض تحويل مبارة أهلى بنغازى لمواجهة شخصية مع العشرى

أكد الكابتن محمد يوسف المدير الفنى لفريق كرة القدم بالنادى الأهلى أنه يتمنى عودة الاستقرار للرياضة المصرية وقال “إن هذا الاستقرار سيعود بالإيجاب على الأندية”.

وأوضح يوسف – فى تصريح لموقع النادى – أن الأهلى تأثر بعدم الاستقرار الفترة الماضية بسبب عدم معرفة الملاعب وعدم الحصول على الموافقات الأمنية إلا قبل موعد المباريات بساعات، مما يشتت تركيز الجهاز الفنى واللاعبين.

وعن مواجهة أهلى بنغازى الليبى، رفض يوسف تحويل المباراة لمنافسة شخصية بينه وبين الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لأهلى بنغازى وأوضح أنها مباراة كرة قدم بين فريقين وهو على المستوى الشخصى والفنى يكن كل الاحترام للكابتن طارق العشرى.

وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن الجهاز الفنى بدأ فى جمع سيديهات لمباريات فريق أهلى بنغازى الليبى حتى يدرس الفريق ويقف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة المقرر إقامتها يوم 23 مارس الجارى فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا على ملعب الشاذلى زويتن فى تونس.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيسافر إلى تونس أحد يومى 20 أو 21 مارس الجارى استعداداً لمباراة أهلى بنى غازى فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا وذلك حسب ظروف حجز تذاكر الطيران.