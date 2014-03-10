مستشار شيخ الأزهر: مبادرة الإمام الأكبر دعوة لترسيخ السلام العالمى

قال د.محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر وأستاذ القانون الدولى، إن د.أحمد الطيب شيخ الأزهر لخص فى كلمته فى "منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة" بأبو ظبى حقيقة الواقع العالمى، مشيرًا إلى أن الطيب كشف عجز الأمم المتحدة عن تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها.

وأضاف مهنا، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن الشيخ الطيب تحدث بمفهوم حضارى قد يعتبره البعض حديثًا سياسيًا وهذا ليس صحيحًا أو خلط الدين بالسياسة، موضحًا أن شيخ الأزهر كشف الخلل الموجود فى النظام الدولى.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر أكد أن أخطر عوامل الهدم للسلام العالمى ما يسمى بحق "الفيتو" أو "النقض" والإسراف فى استخدامه الذى يغل يدى هذه المنظمة عن ملاحقة المجرمين وإقرار "السلام العادل" فى كثير من مناطق التوتر العالمى، موضحًا أن شيخ الأزهر أشار فى كلمته أن الفيتو الأمريكى فيما يتعلق بالنزاع الصهيونى الفلسطينى هو أهم أسباب الإرهاب الدولى والتشجيع عليه.

وأوضح أن المبادرة الدولية التى أطلقها شيخ الأزهر "للتعارف" بين الأمم والشعوب تدعو إلى ترسيخ قيم السلام والأمان والأخوة والمحبة عبر برامج الحوار وعبر برامج تعليمية لتربية النشء والأطفال على اختيار الممارسات السلمية فى الحياة اليومية.

> وأشار مهنا إلى أن الأزهر الشريف يؤكد دائمًا أهمية فتح قنوات اتصال بين علماء الأمة وصناع القرار من السياسيين، موضحاً انه يتوقع أن يلقى "شيخ الأزهر" كلمة أمام الأمم المتحدة خاصة أن الشيخ الطيب أول أمام للأزهر الشريف يلقى كلمة دولية أمام مؤتمر دولى ويتحدث فيها عن الخلل فى المجتمع الدولى.