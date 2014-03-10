جامعة عين شمس تعلن إطلاق مهرجان أسبوع الشعوب 24 مارس

ينظم قطاع شئون المجتمع والبيئة أسبوع الشعوب فى الفترة من 24 لـ27 مارس الجارى بدار الضيافة بجامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة.

من جانبه صرح الدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المهرجان، بأن المهرجان بدأت فعالياته للمرة الثانية منذ العام الماضى بعد توقفه منذ عام 2007، لافتًا إلى أن المهرجان بمشاركة 12 دولة عربية وأفريقية وآسيوية بالإضافة إلى مص .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى بيان للجامعة، بأن المهرجان يهدف إلى لم شمل الطلاب الوافدين مع الطلاب المصريين وتحقيق التواصل بينهما، والتعرف على عادات وتقاليد تلك الشعوب، من خلال إقامة معرض لكل دولة مشاركة تعرض فيه منتجاتها ومعروضاتها التى تعكس السمات الاجتماعية والثقافية الخاصة بها.

كما يتخلل الأسبوع نشاطًا أدبيًا وثقافيًا يضم ندوات ثقافية وشعرية وأدبية لكبار الأدباء والشعراء والفنانين والكتاب، ومعرض فنى، على أن تختتم فعاليات الأسبوع بعرض الفلكلور الشعبى للدول المشاركة التى تقدم فيه نشاط فنى من تراثهم الفنى من أغانى ورقصات شعبية.