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العليا لإضراب المهن الطبية:عرض مقترح بتعديل "الحوافز" على "المالية"

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العليا لإضراب المهن الطبية:عرض مقترح بتعديل "الحوافز" على "المالية" العليا لإضراب المهن الطبية:عرض مقترح بتعديل "الحوافز" على "المالية"

قال الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة العليا للإضراب "الصيادلة والأطباء والأسنان" أن اجتماع اللجنة اليوم مع وزير الصحة الدكتور عادل عدوى، أسفر عن رفض قانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بقانون المهن الطبية المعروف بقانون الحوافز جملة وتفصيلا، والبدء فى تنفيذ قانون الكادر الذى يطالبون به ويحقق طموحات الأطباء على ثلاث مراحل.

وأشار شوشة فى تصريح له، مساء اليوم، إلى أن النقابات الطبية عرضت مقترحا لتطبيق الكادر الأصلى، ووافق وزير الصحة على الشق الفنى والمالى، ووعد بدراسة الوضع القانونى تمهيدًا للعرض على وزير المالية؛ لمعرفة التكلفة النهائية للقانون، وإذا ما كانت ستوافق عليها أم لا، موضّحًا أن الإضراب الجزئى المفتوح مستمرٌ حتى يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى للكادر، وفى حال رفض وزارة المالية ستستمر آليات التصعيد.

وشارك فى اللجنة ممثلين من لجنة التفاوض بنقابات الأطباء والأسنان والصيادلة وشارك فى الاجتماع من وزارة الصحة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والدكتورة هناء عامر مساعد الوزير للدعم الفنى والدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى والمستشار القانونى للوزير.

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