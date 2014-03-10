وائل جسار يشارك سلمى رشيد حفلتها ونوال ونانسي تضيئان سماء موازين

بعد أن كانت إدارة "مهرجان موازين إيقاعات العالم" قد منحت المطربة المغربية سلمى رشيد شرف الغناء منفردة في حفلة خاصّة، ضمن فعاليات المهرجان، تأكّد بشكل رسمي أنّ خريجة "أراب أيدول" ستتقاسم المسرح مع الفنان اللبناني وائل جسّار، يوم السبت في 31 مايو/أيار المقبل، بمنصة النهضة، في العاصمة المغربية الرباط.

وكان سبق لوائل جسّار أن غنّى في الدورة التاسعة لمهرجان "موازين"، بينما هذه المرة هي الأولى التي ستقوم فيها سلمى بالغناء على مسارح "موازين".

وتحظى برمجة الدورة الثالثة عشرة لمهرجان "موازين" بحضور نسوي كبير، في مقدّمته النجمة اللبنانية نانسي عجرم يوم الأحد في الأول من يونيو/حزيران، ونوال الكويتية يوم الخميس في 5 يونيو/حزيران، في منصة حي النهضة.

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