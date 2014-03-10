مصر تسمح بإدخال 9 شاحنات مواد بناء إلى غزة

سمحت مصر اليوم الاثنين بإدخال 9 شاحنات من مواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، وذلك طبقا للمنحة القطرية.

وأعلن مسئول بميناء رفح البري أن 7 شاحنات أقلت 362 طنا من الحديد، وشاحنتان أقلتا 100 متر مكعب من الحصمة (الزلط الصغير).

وأشار إلى أن تلك الشاحنات ضمن المنحة القطرية، وقد تم إدخالها إلى قطاع غزة طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، وسيتم إدخال باقي الكميات تباعا.