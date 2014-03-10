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رئيس وزراء أوكرانيا يطالب روسيا بإلغاء الاستفتاء الخاص بانفصال القرم

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رئيس وزراء أوكرانيا يطالب روسيا بإلغاء الاستفتاء الخاص بانفصال القرم رئيس وزراء أوكرانيا يطالب روسيا بإلغاء الاستفتاء الخاص بانفصال القرم

ئيس وزراء أوكرانيا

صرح رئيس وزراء أوكرانيا ، أرسيني ياتسينيوك ، اليوم “الاثنين” بأن القيادة الروسية هي المسؤولة عن تصاعد حدة العنف في جمهورية شبه جزيرة “القرم”.

وناشد ياتسينيوك -وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية- روسيا بإلغاء الاستفتاء، الذي سيجري فى 16 مارس، بجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي (والتي تعد جزءا لايتجزأ من أوكرانيا) مضيفا إلى أن أي معلومات تفيد بأن  السلطات بالقرم هي من ستجري الاستفتاء محض افتراء.

وقال من جانبه ، ليس هناك أى سلطات شرعية في القرم إلا قلة من المجرمين استولوا على السلطة بطرق غير دستورية تحت مظلة 18 ألف جندي روسي.

وأضاف أنَّ القيادة الروسية مسؤولة عن كل ما يحدث فى القرم حالياً ،  وقد طالب “ياتسينيوك” المجتمع الدولي بارسال مفتشين إلى القرم إلا أن القوات الروسية لم تسمح لهم.

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