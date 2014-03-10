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نبيل العربي : اعتبار 2014 عاما دوليا للتضامن مع الفلسطينيين

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نبيل العربي : اعتبار 2014 عاما دوليا للتضامن مع الفلسطينيين نبيل العربي : اعتبار 2014 عاما دوليا للتضامن مع الفلسطينيين

نبيل العربي

قال نبيل العربي ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن  الوقت قد حان لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله كي يعيش كبقية شعوب الأرض حراً فوق أرضه ووطنه المستقل  .

و أضاف ،علي حسابه علي “تويتر”، أنه يجب علي المجتمع الدولي أن يسعي لتحقيق الهدف المشروع، ويعلى صوت الحق والعدل والقيم والمبادئ المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية

و تابع ، أيضا على الموقف العربي المتمسك بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وتكون القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من أراضيها .

و قال العربي ، أنه سيتم اعتبار عام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني،

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