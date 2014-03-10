أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أجهزة الأمن الأمريكية تدرس تشديد الرقابة على الموظفين لمنع تكرار حادثة سنودن

Google+ Print
أجهزة الأمن الأمريكية تدرس تشديد الرقابة على الموظفين لمنع تكرار حادثة سنودن أجهزة الأمن الأمريكية تدرس تشديد الرقابة على الموظفين لمنع تكرار حادثة سنودن

سي آي ايه

أفادت وكالة اسوشيتد برس أن الهيئات الأمنية الأمريكية تعمل على انتاج نظام إلكتروني لمراقبة موظفي الفيدرالية ممن لديهم خاصية العمل في الملفات السرية.

وأوضحت الوكالة يوم 10 مارس أن المنظومة الإلكترونية ستسمح للجهات الأمنية بالدخول الى المواقع المالية الحكومية وغيرها.

كما أن المنظومة ستراقب نشاط 5 ملايين موظف، وستكون قادرة على كشف العملاء والمرتشين والاشخاص الذين قاموا بتسريب معلومات سرية.

وأشارت الوكالة الى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تكرار الحادثة الشهيرة للموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن الذي لجأ الى روسيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي