أجهزة الأمن الأمريكية تدرس تشديد الرقابة على الموظفين لمنع تكرار حادثة سنودن

أفادت وكالة اسوشيتد برس أن الهيئات الأمنية الأمريكية تعمل على انتاج نظام إلكتروني لمراقبة موظفي الحكومة الفيدرالية ممن لديهم خاصية العمل في الملفات السرية.

وأوضحت الوكالة يوم 10 مارس أن المنظومة الإلكترونية ستسمح للجهات الأمنية بالدخول الى المواقع المالية الحكومية وغيرها.

كما أن المنظومة ستراقب نشاط 5 ملايين موظف، وستكون قادرة على كشف العملاء والمرتشين والاشخاص الذين قاموا بتسريب معلومات سرية.

وأشارت الوكالة الى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تكرار الحادثة الشهيرة للموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن الذي لجأ الى روسيا.