غدًا.. "شنايدر إلكتريك" تنظم مؤتمرًا لاستعراض الحلول فى مجال الطاقة

تنظم غدًا شركة شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة فى مجال إدارة الطاقة معرضًا ومؤتمر Experience Efficiency 2014 بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس فى القاهرة، وتنظمه لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستعراض أحدث الحلول الذكية التى تقدمها فى مجالات إدارة الطاقة والبنية التحتية والعمليات الصناعية، وأنظمة التحكم فى المبانى ومراكز البيانات والشبكات والتطبيقات السكنية تحت سقف واحد.

يشارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء المحللين والدوليين والمسئولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلى قطاع الأعمال والصناعة والمؤسسات الأكاديمية المختلفة، كما يضم المؤتمر 10 جلسات لمناقشة أحدث المستجدات فى مجال الطاقة والتحديات التى تواجهها مع عرض لأحدث الحلول المبتكرة لتخطيها.