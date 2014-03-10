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عنان : محاولة اغتيالي اليوم ” رخيصة ودنيئة ” ولن تؤتي ثمارها

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عنان : محاولة اغتيالي اليوم ” رخيصة ودنيئة ” ولن تؤتي ثمارها عنان : محاولة اغتيالي اليوم ” رخيصة ودنيئة ” ولن تؤتي ثمارها

سامى عنان

 

قال المكتب الاعلامي للفريق  سامي عنان أنه تعرض في وقت متأخر اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة، وذلك عقب خروجه من مكتبه الساعة الخامسة وعشرين دقيقة  وذلك عندما أبلغه حارس العقار بأنه كانت تتم مراقبته من خلال أشخاص بسيارة تاكسى بيضاء تحمل رقم “ب ر 4379″، وفور تحرك عربة الفريق عنان نزل أحدهما ومعه تليفون، وأخذ يبلّغ ويقول: “اتحرك، ودخل يمين فى يمين”، متتبعين خط سير الفريق عنان.

ولاحظ الفريق عنان وسائقه، خلال خط السير، تتبعه بواسطة سيارتين الأولى تحمل رقم “د ح ق 914″، سكودا أوكتافيا زرقاء، والثانية لبنى اللون، تحمل رقم “ع ق 9183″، ولكنه استطاع أن يأخذ الطريق المعاكس، ليضللهما عن متابعته، فقاما بتتبع أثره أيضا فى الطريق المعاكس.

وقدم المكتب الإعلامى للفريق سامى عنان، أرقام السيارات لجهات التحقيق لاتخاذ اجراءاتها القانونية، ونملك معلومات أخرى سنقدمها للجهات المختصة فى حينه، ونحمّل الجهات المسئولة بالدولة مسئولية تأمين الفريق عنان وأسرته والعاملين معه من مثل هذه المحاولات الدنيئة.

وأكد الفريق عنان  بأن مثل هذه المحاولات الرخيصة والدنيئة، لن ترهبه ولن تثنيه عن عزمه، ولن تؤتى ثمارها معه، وأن جميع هذه المحاولات سوف تتحطم- بعون الله ومشيئته- على صخرة صموده وصلابته.

  

 

 

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