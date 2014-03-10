القوات الروسية تستولي على مستشفى عسكري فى سيمفيروبول وقاعدة عسكرية في بالقرم

أحكمت القوات الروسية اليوم الاثنين سيطرتها على المستشفى العسكري الأوكرانية في سيمفيروبول وقاعدة نقل عسكرية في باكشيساراي في إطار العملية العسكرية الروسية على المواقع الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم.

وذكرت صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية على موقعها الإلكتروني أن روسيا اتخذت هذه الخطوة لإحكام قبضتها على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا قبيل اجراء الاستفتاء يوم الأحد والذي سيطلب من الناخبين في القرم البالغ تعداد سكانها 2 مليون نسمة تحديد موقفهم من الاستقلال عن أوكرانيا والانضمام مرة أخرى إلى روسيا.

وقالت الصحيفة إنه تم إلقاء القبض على نحو 30 جنديا في المستشفي العسكري ظهر اليوم وكانت القوات الروسية تحمل الهراوات وهددوا العاملين والمرضى بالمستشفى.

وصرح مدير المستشفي بأن الناس يخشون على حياتهم، مضيفا أنه تم وضع المحتجزين في حافلة لمدة نصف ساعة، وقال “لانعرف مطلبهم حتى الان”.

وأشار إلى أنه أفاد في تقرير بعمليات الاعتقال وقدمه إلى وزارة الدفاع الاوكرانية والشرطة المحلية. في غضون ذلك، استولت القوات الروسية على قاعدة نقل عسكري في مدينة باكشيساراي وكانت القوات قد احتجزت قائد القاعدة لبعض الوقت قبل الإفراج عنه وقاموا برفع العلم الروسي مع العلم الأوكراني على القاعدة.

. وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني في القرم “قامت القوات الروسية في ميناء سيفاستوبول بنزع سلاح الجنود الأوكرانيين في قاعدة صواريخ الجيش الأوكراني”.

ونوهت الصحيفة إلى أن نحو 200 جندي يستقلون 14 شاحنة تحركوا باتجاه المبنى وهددوا جنود القاعدة باقتحامه إذا لم يسلم الجنود الأوكرانيون أسلحتهم.