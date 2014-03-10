مكاوي : ثغرات قانونية في الحبس الاحتياطي يستغلها أفراد شرطة للافلات من عقوبة تعذيب السجناء

قال حسام مكاوى، رئيس بمحكمة المنصورة، أن أزمة الحبس الإحتياطي من حق أى مواطن أن يُعلم وكيل النيابة بالإعتداء، ووكيل النيابة بدورة يحول المتهم للطب الشرعى للإستبيان، ومن ثم يتم مقاضاة ضباط الشرطة حال ثبوت تورطهم. جاء ذلك تعليقا على ما تردد اليوم من أن أفراد شرطة قاموا اليوم بالاعتداء على أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل أثناء نظر استئنافهم على قرار سجنهم 3 سنوات .

وأضاف للإعلامى، يسرى فوده، ببرنامج “أخر الكلام” الذى يذاع على قناة “أون تى فى” أنه قد يلجأ الضباط لمداواة المصاب للهروب من مقاضاتهم، موضحًا أن هناك فجوة فى الحبس الإحتياطى قد يلجأ من خلالها أفراد الأمن للإفلات من العقاب.