فريد الديب: لا يجوز للنيابة الطعن على إخلاء سبيل أحمد عز

قال فريد الديب المحامى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إنه لا يجوز للنيابة العامة الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل رجل الأعمال "أحمد عز" فى قضية "الدخيلة" الصادر اليوم من محكمة جنايات جنوب الجيزة، لأن مدة الحبس الاحتياطى قد انقضت.

كانت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول قد تقدمت بطعن على قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز فى قضية حديد الدخيلة بكفالة 2 مليون جنيه.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قررت، اليوم الاثنين، قبول تظلم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على أمر حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام، وتحقيق منافع مالية، تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه.

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