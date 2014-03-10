أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير خارجية جنوب السودان: النيل لا يجب أن يكون محلا للنزاع فى مصر

Google+ Print
وزير خارجية جنوب السودان: النيل لا يجب أن يكون محلا للنزاع فى مصر وزير خارجية جنوب السودان: النيل لا يجب أن يكون محلا للنزاع فى مصر

قال برنابا مريال بنجامين وزير خارجية جنوب السودان إنه ناقش اليوم خلال لقائه مع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور آفاق الاستثمار فى دولة جنوب السودان.

وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بنقابة الصحفيين- إلى أنه قدم خلال لقائه اليوم مع الرئيس، فى حضور نبيل فهمى وزير الخارجية، خطابا من الرئيس سلفاكير إلى الرئيس منصور، شرح فيه ظروف البلاد، وتقدم بالشكر إلى لدعمها المتواصل للحكومة ولشعب جنوب السودان وطلابه فى مصر.

وأوضح أنه تم تبادل الآراء بشأن تطوير العلاقات فى الصحة والاستثمار والزراعة وكيفية مساهمة مصر فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب السودان، وما يمكن أن تقدمه مصر من مساعدة، نظرا لأن مصر تعرف الجنوب أكثر من الدول العربية الأخرى.

وأكد برنابا أن "نهر النيل موجود منذ ملايين السنين، ولابد أن يكون بين الدول الأفريقية تعاون وليس نزاعا حول النهر، فأول شىء تعطيه لضيفك هو المياه، لذا لا يجب أن تكون مياه النيل مصدرا للمشاكل".

ومن جانبه، قال سفير دولة جنوب السودان بمصر أنتونى كوين، إن زيارة وزير الخارجية تؤكد على العلاقات المتينة والروابط الأخوية بين مصر وجنوب السودان واللتين تعدان دولة واحدة، وأضاف "ستشهد الأيام القادمة تطورا كبيرا فى العلاقات بين جنوب السودان ومصر".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري