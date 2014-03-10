وزير خارجية جنوب السودان: النيل لا يجب أن يكون محلا للنزاع فى مصر

قال برنابا مريال بنجامين وزير خارجية جنوب السودان إنه ناقش اليوم خلال لقائه مع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور آفاق الاستثمار فى دولة جنوب السودان.

وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بنقابة الصحفيين- إلى أنه قدم خلال لقائه اليوم مع الرئيس، فى حضور نبيل فهمى وزير الخارجية، خطابا من الرئيس سلفاكير إلى الرئيس منصور، شرح فيه ظروف البلاد، وتقدم بالشكر إلى مصر لدعمها المتواصل للحكومة ولشعب جنوب السودان وطلابه فى مصر.

وأوضح أنه تم تبادل الآراء بشأن تطوير العلاقات فى الصحة والاستثمار والزراعة وكيفية مساهمة مصر فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب السودان، وما يمكن أن تقدمه مصر من مساعدة، نظرا لأن مصر تعرف الجنوب أكثر من الدول العربية الأخرى.

وأكد برنابا أن "نهر النيل موجود منذ ملايين السنين، ولابد أن يكون بين الدول الأفريقية تعاون وليس نزاعا حول النهر، فأول شىء تعطيه لضيفك هو المياه، لذا لا يجب أن تكون مياه النيل مصدرا للمشاكل".

ومن جانبه، قال سفير دولة جنوب السودان بمصر أنتونى كوين، إن زيارة وزير الخارجية تؤكد على العلاقات المتينة والروابط الأخوية بين مصر وجنوب السودان واللتين تعدان دولة واحدة، وأضاف "ستشهد الأيام القادمة تطورا كبيرا فى العلاقات بين جنوب السودان ومصر".