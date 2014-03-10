سيف اليزل: الأيام القليلة المقبلة ستشهد أخبارًا تُسعد المصريين

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والعسكرى، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أخبارًا كثيرة وكبيرة تسعد مصر وستكون حديث المواطنين، لها علاقة بترشح المشير وما هو حولها وما هو ناتج عنها، رافضًا إعطاء أى تفاصيل خاصة بتلك الأخبار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية للاعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن المواقع الخاصة بالقوات المسلحة عليها زيادة كبيرة لمتابعة الجيش والاطلاع على بعض المشروعات والحصول على معلومات تخدم مصالحهم.

وأضاف "اليزل" أن مشروع القوات المسلحة لإنشاء الوحدات السكنية جاء نتيجة جهود كبيرة من الجيش لخدمة الشباب والمواطنين غير القادرين على السكن، مشيرًا إلى أن هذا هو ليس المشروع الأول للهيئة الهندسية بمشاركة دولة الإمارات التى عبر ولى العهد هناك عن اهتمام "ابو ظبي" بمشروع المليون وحدة وسيتم الإعلان عن 100 ألف وحدة قريبة.

كانت وزارة الدفاع قد أطلقت موقعها الإلكترونى الرسمى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بعد تحديثه وتطويره ليواكب روح العصر ويلبى احتياجات المواطنين.