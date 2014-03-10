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الصقر يتنازل رسميا عن 2.5 مليون جنيه للزمالك

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الصقر يتنازل رسميا عن 2.5 مليون جنيه للزمالك الصقر يتنازل رسميا عن 2.5 مليون جنيه للزمالك

تنازل أحمد حسن لاعب الزمالك السابق ومدير المصري الحالي عن مليوني ونصف مليون جنيه مصري من مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وحضر الصقر إلى مقر الزمالك وعقد اجتماعا مع كمال درويش رئيس مجلس إدارة النادي، وأيمن يونس وأحمد مرتضى منصور عضوي المجلس بجانب نصر عزام المستشار القانوني للنادي.

ووقع الطرفين على اتفاق يقضي بتنازل الصقر عن 65 % من قيمة مستحقاته والبالغة مليونين ونصف مليون جنيه، فيما يتقاضى مبلغ مليون ونصف.

ونص الاتفاق على أن يحصل أحمد حسن على أول قسط من مستحقاته في يناير 2015.

يذكر أن أحمد حسن قرر اعتزال كرة القدم قبل أن يتولى مباشرة مهمة مدير المنتخب المصري في جهاز شوقي غريب.

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فيديو اليوم السابع

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