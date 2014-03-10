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الزمالك يستعد للتليفونات بعودة دومينيك وقطة .. وغياب هاني سعيد

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الزمالك يستعد للتليفونات بعودة دومينيك وقطة .. وغياب هاني سعيد الزمالك يستعد للتليفونات بعودة دومينيك وقطة .. وغياب هاني سعيد

استأنف فريق الزمالك استعداداته لمواجهة تليفونات بني سويف بالجولة التاسعة المؤجلة يوم الأربعاء المقبل بعودة دومينيك دا سيلفا ومحمد سعيد "قطة" للتدريبات.

كما تغيب هاني سعيد عن التدريبات يوم الأثنين بعد اتصاله بالجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو" وحصل على إذن بسبب مرضه.

واكتمل قوام الزمالك الأساسي بعودة دومينيك بعد أجازة حصل عليها وتوجه إلا بلاده.

وشارك أحمد سمير فرج المنضم حديثا لصفوف الزمالك.

بينما اكتفى محمود فتح الله ومؤمن زكريا وأحمد سمير بالمشاركة في جزء من التدريب واستكمال باقي المران في الجيمانزيوم.

بينما خاض صلاح سليمان تدريبات علاجية في الجيمانزيوم بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويأتي ذلك بعد انتعاشة بيضاء بالتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

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