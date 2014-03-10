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صداقة في برنامج "ذو فويس" تنتج ديو غنائياً خارجه

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صداقة في برنامج "ذو فويس" تنتج ديو غنائياً خارجه صداقة في برنامج "ذو فويس" تنتج ديو غنائياً خارجه

تستعد المصرية أميرة سعيد لتسجيل أغنية ديو تجمعها بالمغربية حليمة العلوي، المشاركة في نسخة "ذا فويس" الثانية.

ويأتي هذا الديو بعد خروج حليمة من البرنامج، وهو من ألحانها، كما أنه يجمع بين اللهجتين المغربية والمصرية.

يذكر أن الصداقة المميّزة جمعت حليمة وأميرة خلال مشاركتهما في "ذا فويس" الذي شهد خروج حليمة في حلقة المواجهة مع العراقية ريتا موفيسسيان والمغربية خولة مجاهد، فيما خرجت أميرة سعيد بعد اختيار شرين للتونسي محمد دحلاب في مرحلة المواجهة.

 

 

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