تقرير مراقب المباراة يبرئ عبد الغني من الاعتداء على لاعب الشباب

ذكرت تقارير صحفية سعودية إلى أن تقرير مراقب مباراة النصر والشباب في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين يبرئ حسين عبد الغني قائد العالمي من الاعتداء على عبد الملك الخيبري.

وفاز الشباب على النصر 2-1، ليتأهل لربع نهائي البطولة لمواجهة الهلال.

وأشارت تقارير عقب المباراة إلى أن عبد الغني اشتبك مع الخيبري في الممر المؤدي لملعب المباراة.

ولكن صحيفة "الرياض" كشفت عن أن تقرير سعود الزويد مراقب المباراة برئ عبد الغني والخيبري من أي إدانة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن كانت تقوم بإبعاد اللاعبين عن بعضهما فقط.