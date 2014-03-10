وزير خارجية جنوب السودان : مشاركة مصر ضرورية فى قوات حفظ السلام

قال برنابا مريال بنجامين وزير خارجية جنوب السودان إنه ناقش اليوم خلال لقائه مع الرئيس عدلي منصور آفاق الاستثمار في دولة جنوب السودان .

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بنقابة الصحفيين إلى أن الوزير قدم خلال لقائه اليوم مع الرئيس في حضور نبيل فهمي وزير الخارجية رسالة من الرئيس سلفاكير إلى الرئيس عدلي منصور شرح فيها ظروف البلاد ، وتقدم بالشكر إلى مصر لدعمها المتواصل للحكومة ولشعب جنوب السودان وطلابه في مصر.

وأوضح أنه تم تبادل الآراء بشأن تطوير العلاقات في الصحة والاستثمار والزراعة وكيفية مساهمة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان وما يمكن أن تقدمه مصر من مساعدة نظرا لأنها مصر تعرف الجنوب أكثر من الدول العربية الأخرى .