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ميادة الحناوي تصف أصالة بالأفعى

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ميادة الحناوي تصف أصالة بالأفعى ميادة الحناوي تصف أصالة بالأفعى

وصفت الفنانة السورية ميادة الحناوي مواطنتها النجمة أصالة نصري بأنها أفعى تبث السموم في وجه أبناء الشعب السوري، وذلك في هجوم جديد عليها بسبب التباين في الآراء السياسية بين الإثنتين.

وقالت ميادة: “لا أعترف بها كمطربة، ولا يعجبني صوتها ولا طريقة أدائها العصبية، وأجدها تقدم لوناً أبعد ما يكون عن الطرب العربي”.

وأشارت الحناوي إلى أنها لا تدافع عن نظام أو حكومة بل عن وطن وناس، وأضافت: “لا توجد حكومة مثالية على وجه الأرض، لكن أقول إن النظام الذي يهاجمونه حقَّق لنا الاكتفاء الذاتي ودعم الصحة والتعليم”.

كذلك عادت الحناوي لتذكر أصالة بأنها استفادت من الدولة كثيراً يوم كانت تعاني الشلل، وتمت معالجتها على نفقة الدولة في عهد الرئيس حافظ الأسد.

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